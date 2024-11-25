Бузин: Россия сейчас не будет размещать «Орешник» в Беларуси

МИНСК, 25 ноя — Sputnik. Пока нет необходимости размешать на белорусской территории российские ракеты средней и меньшей дальности, заявил корреспонденту Sputnik депутат Палаты представителей, военный эксперт Николай Бузин.
Он также отметил, что, конечно, ничего исключать нельзя.
«Все зависит от развития обстановки и от тех угроз, которые могут возникнуть для Союзного государства… Есть еще более лучший вариант — разместить в районе Калининграда. Покроет всю Европу».
Эксперт также сомневается, что сейчас за пределами России будет размещаться «Орешник», потому что на данный момент это секретное оружие.
«В Беларуси уже есть ракеты, способные решать те задачи, которые необходимы на данном театре военных действий».
Бузин обратил внимание, что в республике фактически размещены средства ядерного сдерживания.
Ранее сообщалось, что весной 2023 года главы оборонных ведомств Беларуси и России подписали документы о порядке содержания российского нестратегического ядерного оружия на белорусской территории. Позже президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что это оружие размещено.
«Все на своих местах в хорошем состоянии», — заверил он в декабре 2023 года.
При этом белорусская армия с разрешения России способна применить тактические ядерные заряды. Для этого в армии республики есть обученные военнослужащие, комплексы «Искандер» и самолеты Су-25.