Путин назначил Савельева спецпредставителем по развитию коридора Север — Юг

«Назначить Савельева Виталия Георгиевича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию транспортного коридора Север — Юг», — сказано в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Савельев стал заместителем председателя правительства России в мае 2024 года. До этого, с 10 ноября 2020 до 7 мая 2024 года, он возглавлял Минтранс РФ.
Ранее, 19 ноября, на форуме «Транспорт России» сообщалось, что мультимодальный маршрут Север — Юг, ведущий в Иран, расширится за счет восточного рукава, который через Казахстан, Узбекистан и Таджикистан пройдет в Афганистан, а далее — к портам Пакистана и Индии. Министр транспорта РФ Роман Старовойт отметил, что азиатские страны становятся важным звеном в маршрутах из России в Южную Азию и Китай.
До этого, 7 сентября, директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский рассказал «Известиям», что в коридоре Север — Юг увеличилась активность. Он добавил, что этому проекту смогут присоединиться и другие страны, если посчитают выгодным.