Путин назначил Савельева спецпредставителем по развитию коридора Север — Юг

Ранее, 19 ноября, на форуме «Транспорт России» сообщалось, что мультимодальный маршрут Север — Юг, ведущий в Иран, расширится за счет восточного рукава, который через Казахстан, Узбекистан и Таджикистан пройдет в Афганистан, а далее — к портам Пакистана и Индии. Министр транспорта РФ Роман Старовойт отметил, что азиатские страны становятся важным звеном в маршрутах из России в Южную Азию и Китай.