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Последние зарубежные новости за 25 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 25 ноября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Asia Times: кто может арестовать Нетаньяху по ордеру МУС

Ордер МУС на арест израильского лидера ставит страны, поддерживающие международный порядок, в трудное положение. Вопрос законности действий Израиля в Газе обсуждается в контексте возможного геноцида, о чем заявила ЮАР в ООН.

Reuters: иностранные журналисты изучили обломки «Орешника»

Украинские власти попросили иностранных журналистов не раскрывать местоположение обломков ракеты «Орешник». Части ракеты, ударившей по промышленному комплексу в Днепре, изучаются экспертами. Это первый случай обнаружения таких обломков на Украине.

Politico рассказало, что может помешать Трампу стать миротворцем

Избранный президент США Дональд Трамп планирует заключать сделки с противниками Вашингтона, как и во время предыдущего срока. Однако в изменившейся международной среде ему будет сложнее добиться успеха.

Nikkei: новые санкции США против КНР больно ударят по Японии

Японские компании по производству оборудования для полупроводников, такие как Kokusai Electric, ожидают падения доли экспорта в КНР с 50% до 30% к 2026 году из-за усиления экономического давления США на Китай при Трампе.

СМИ рассказали о «бункеромании» в Британии

В Британии на аукционе продали ядерный бункер 1950-х годов за 29 000 фунтов — почти в два раза дороже начальной цены. Бункер в Бадсворте, глубиной 4,5 м, привлек большой интерес, став четвертым проданным убежищем на аукционе.

Трамп Дональд