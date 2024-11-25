Последние зарубежные новости за 25 ноября 2024 года: свежие события текущего дня

Asia Times: кто может арестовать Нетаньяху по ордеру МУС
Reuters: иностранные журналисты изучили обломки «Орешника»
Украинские власти попросили иностранных журналистов не раскрывать местоположение обломков ракеты «Орешник». Части ракеты, ударившей по промышленному комплексу в Днепре, изучаются экспертами. Это первый случай обнаружения таких обломков на Украине.
Politico рассказало, что может помешать Трампу стать миротворцем
Избранный президент США Дональд Трамп планирует заключать сделки с противниками Вашингтона, как и во время предыдущего срока. Однако в изменившейся международной среде ему будет сложнее добиться успеха.
Nikkei: новые санкции США против КНР больно ударят по Японии
Японские компании по производству оборудования для полупроводников, такие как Kokusai Electric, ожидают падения доли экспорта в КНР с 50% до 30% к 2026 году из-за усиления экономического давления США на Китай при Трампе.
СМИ рассказали о «бункеромании» в Британии
В Британии на аукционе продали ядерный бункер 1950-х годов за 29 000 фунтов — почти в два раза дороже начальной цены. Бункер в Бадсворте, глубиной 4,5 м, привлек большой интерес, став четвертым проданным убежищем на аукционе.