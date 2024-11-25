Израиль и Ливан могут прекратить огонь через 36 часов, пишут СМИ

Генеральный секретарь «Хезболлах» Наим Касем 20 ноября заявил, что движение согласно на продолжение непрямых переговоров по прекращению огня с Израилем на основании предложения США и при посредничестве спикера парламента Ливана Набиха Берри при условии полного прекращения боевых действий со стороны армии Израиля и сохранение суверенности Ливана без возможности израильской стороны вторгаться в воздушное пространство страны и нарушать сухопутную или морскую границы. Касем также отметил о решении сопротивления продолжить боевые действия против армии Израиля параллельно текущим переговорам о прекращении огня.