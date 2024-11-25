В Лондоне пообещали поддержать попавшего в плен под Курском британца

«Я был посвящен в курс последних событий, и, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы оказать гражданину Великобритании всю возможную поддержку», — сказал Лэмми.
Как пишет издание, в Сети появился видеоролик, на котором 22-летний мужчина по имени Джеймс Скотт Рис Андерсон называет себя бывшим солдатом британской армии.
Он говорит, что служил рядовым связистом с 2019 по 2023 год в 22-м полку связи. По данным газеты, мужчина записался воевать в Интернациональный легион Украины после того, как его уволили с работы.
По данным «РИА Новости», его взяли в плен накануне, он находился в Курской области. Об этом также писал ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. По данным агентства, пленный служил четыре месяца в батальоне рядовым. Полигон, где он вел подготовку украинских военных, находился в 40 минутах от Кривого Рога около населенного пункта Ингулец.