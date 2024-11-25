В Лондоне пообещали поддержать попавшего в плен под Курском британца

По данным «РИА Новости», его взяли в плен накануне, он находился в Курской области. Об этом также писал ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. По данным агентства, пленный служил четыре месяца в батальоне рядовым. Полигон, где он вел подготовку украинских военных, находился в 40 минутах от Кривого Рога около населенного пункта Ингулец.