Белый дом впервые признал, что разрешил Украине бить по России ATACMS

«Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в и вокруг Курска и Курской области», — сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»).