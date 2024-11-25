Белый дом впервые признал, что разрешил Украине бить по России ATACMS

США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS «для самообороны», заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге. Американские власти впервые официально признали снятие ограничений.
«Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в и вокруг Курска и Курской области», — сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»).
О том, что президент США Джо Байден снял ограничения на применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России, 17 ноября сообщала The New York Times. Газета уточняла, что разрешение касается Курской области, но допускала, что Байден может снять ограничения для других территорий. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель позже заявил, что Киев получил разрешение на удары дальностью до 300 км.
19 ноября Минобороны России сообщило, что ВСУ ударили шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, пять из них были сбиты, еще одна — повреждена.
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