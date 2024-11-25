Олбани
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа намерена продолжить поддерживать оборонную промышленность Украины

БЕРЛИН, 25 ноя — РИА Новости. Европейские страны продолжат поддерживать оборонную промышленность Киева, чтобы Украина могла действовать с позиции силы, заявил глава минобороны ФРГ Борис Писториус после переговоров с главами оборонных ведомств Италии, Франции, Британии и Польши.

Источник: AP 2024

Министры встретились, чтобы обсудить изменения, которые могут произойти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, и согласовать свои действия, пояснил глава минобороны ФРГ. По словам Писториуса, украинский конфликт «уже не является региональным конфликтом… он приобрел международное измерение».

«Мы будем активно продолжать поддерживать украинскую оборонную промышленность и сопровождать её развитие… Наша цель — чтобы Украина смогла действовать с позиции силы», — сказал Писториус журналистам по итогам переговоров. Его заявление в прямом эфире транслировал телеканал Phoenix.

Писториус добавил, что следующая аналогичная встреча министров обороны состоится в Польше.

ЕС