Европа намерена продолжить поддерживать оборонную промышленность Украины

Министры встретились, чтобы обсудить изменения, которые могут произойти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, и согласовать свои действия, пояснил глава минобороны ФРГ. По словам Писториуса, украинский конфликт «уже не является региональным конфликтом… он приобрел международное измерение».
«Мы будем активно продолжать поддерживать украинскую оборонную промышленность и сопровождать её развитие… Наша цель — чтобы Украина смогла действовать с позиции силы», — сказал Писториус журналистам по итогам переговоров. Его заявление в прямом эфире транслировал телеканал Phoenix.
Писториус добавил, что следующая аналогичная встреча министров обороны состоится в Польше.