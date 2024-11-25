Европа намерена продолжить поддерживать оборонную промышленность Украины

Министры встретились, чтобы обсудить изменения, которые могут произойти после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, и согласовать свои действия, пояснил глава минобороны ФРГ. По словам Писториуса, украинский конфликт «уже не является региональным конфликтом… он приобрел международное измерение».