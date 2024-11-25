Италия не пошлет ни одного военного на Украину, заявил Таяни

«Мы не отправим ни одного солдата воевать на Украину, мы помогаем Киеву политически, финансово, в военном плане, отправляя помощь, но мы не будем посылать солдат воевать. Мы должны избегать эскалации», — заявил он на встрече глав МИД «Большой семерки» в городе Фьюджи под Римом.
Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину, сообщило издание Monde. «Учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить», — пишет СМИ.
По информации издания, это обсуждалось в ходе визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В феврале Макрон заявлял, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но «в развитии ситуации ничего не может быть исключено». В ответ на это Таяни заявлял, что не поддерживает отправку войск на Украину, так как это несет опасность начала Третьей мировой войны.