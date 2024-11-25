Италия не пошлет ни одного военного на Украину, заявил Таяни

В феврале Макрон заявлял, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки войск на Украину. По его словам, согласия по этому вопросу нет, но «в развитии ситуации ничего не может быть исключено». В ответ на это Таяни заявлял, что не поддерживает отправку войск на Украину, так как это несет опасность начала Третьей мировой войны.