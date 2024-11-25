Маск назвал американские истребители F-35 неэффективными

В свою очередь, издание Defense One написало, что боеготовность парка американских истребителей пятого поколения F-35 в течение нескольких лет была недостаточной. При этом в статье указано, что с 2018 по 2023 финансовый год Пентагон потратил более 12 миллиардов долларов на эксплуатацию и техническое обслуживание парка истребителей F-35.