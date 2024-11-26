Иван Носков встретился с группой жителей, которые выступают за сохранение и благоустройство самарского лесопарка

«На месте парка сейчас заброшенный зеленый массив, он служит разве что местом для выгула собак жителей близлежащих домов. Территория, по сути, заброшена, хотя признаки еще советского благоустройства видны. Парк должен стать уютным местом отдыха и приумножить свою природную составляющую, — сказал и. о. главы Самары Иван Носков. — План на самое ближайшее время — убрать мусор и начать подготовку проекта благоустройства. Инициативную группу попрошу не снижать оборотов и продолжать информировать о ценности парка всех самарцев, поможем подготовить информационные стенды, вести просветительскую работу».