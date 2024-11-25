Зурабишвили заявила о прекращении существования парламента Грузии

«Правящая команда, одна партия проигнорировала конституцию Грузии, собравшись в парламенте. Собравшиеся сегодня депутаты знают, что они будут заперты в этом зале на несколько месяцев или нескольких недель, где ни у кого из них не будет никаких прав», — обратилась она в видеозаписи, размещенной на странице политика в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Она добавила, что главная задача Грузии сейчас — подготовиться к новым выборам. Для этого нужно надеяться на собственные силы, молодое поколение грузинов и партнеров, которые будут поддерживать страну.
«Мы должны надеяться на себя и своих партнеров, которые не готовы покинуть Грузию. Пришло время для вас, молодых людей. Мы видим, что старое время в сегодняшнем парламенте действительно прошло и есть необходимость в появлении нового поколения, новых политических сил в этой стране, потому что очень скоро наступит время новых выборов», — заявила Зурабишвили.
Ранее, 18 ноября, президент Грузии не признала итоги выборов и призвала к новому голосованию. По ее словам, страна стоит на пути дестабилизации и двоевластия. Зурабишвили призвала граждан государства продолжать протесты против итогов парламентских выборов. Тогда же международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия заявил «Известиям», что высказывания президента Грузии о результатах выборов являются нарушением Конституции страны, а также указывают на ее желание организовать революцию.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК республики, «Грузинская мечта» победила. При этом три оппозиционные политические силы — «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия» — отказались признавать результаты выборов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили также выразила несогласие с результатами голосования и призвала сограждан к акциям протеста. На протяжении двух дней, 28 и 29 октября, в Грузии проходил марш оппозиции, выступающей против итогов выборов.
13 ноября партия «Грузинская мечта» представила в прокуратуру доказательства нарушений со стороны оппозиции в ходе парламентских выборов. О том, что партия собирается передать прокуратуре доказательства кражи голосов оппозицией, стало известно 1 ноября. Позже, 6 ноября, в правящей партии сообщили, что всего было выявлено более 400 подобных случаев.
После, 16 ноября, глава ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили подписал итоговый протокол парламентских выборов. Согласно окончательным результатам, правящая партия «Грузинская мечта» победила с 53,93% голосов и получила в парламенте 89 мандатов из 150. В голосовании приняли участие 2,1 млн человек из более чем 3,5 млн граждан с правом голоса. Недействительными признали около 34,9 тыс. бюллетеней.