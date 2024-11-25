Зурабишвили заявила о прекращении существования парламента Грузии

«Правящая команда, одна партия проигнорировала конституцию Грузии, собравшись в парламенте. Собравшиеся сегодня депутаты знают, что они будут заперты в этом зале на несколько месяцев или нескольких недель, где ни у кого из них не будет никаких прав», — обратилась она в видеозаписи, размещенной на странице политика в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).