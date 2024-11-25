Спецпрокурор США попросил суд прекратить дело Трампа

«В результате выборов, состоявшихся 5 ноября 2024 года, ответчик, Дональд Трамп, займет пост президента 20 января 2025 года. Министерство юстиции уже давно придерживается позиции, что Конституция США запрещает предъявление обвинений и последующее уголовное преследование действующего президента», — указал Смит в качестве одной из причин для ходатайства по делу, которое так и не дошло до судебного разбирательства по существу.