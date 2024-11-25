Спецпрокурор США попросил суд прекратить дело Трампа

«В результате выборов, состоявшихся 5 ноября 2024 года, ответчик, Дональд Трамп, займет пост президента 20 января 2025 года. Министерство юстиции уже давно придерживается позиции, что Конституция США запрещает предъявление обвинений и последующее уголовное преследование действующего президента», — указал Смит в качестве одной из причин для ходатайства по делу, которое так и не дошло до судебного разбирательства по существу.
Если председательствующая на процессе судья Таня Чаткэн удовлетворит ходатайство, то у прокуроров будет возможность вновь выдвинуть обвинения после того, как Трамп покинет президентский пост.
Смит в августе 2023 года объявил о выдвижении обвинений по четырем статьям в отношении Трампа. Ему фактически инкриминируется попытка незаконным путем сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Максимальное наказание за самое тяжкое из преступлений, вменяемых республиканцу, составляет 20 лет лишения свободы.