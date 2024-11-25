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В посольстве рассказали, почему Британия усилила антироссийскую кампанию

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Великобритания усилила антироссийскую кампанию на фоне успехов ВС РФ на поле боя, заявили в посольстве России в Лондоне.

Источник: © РИА Новости

«Истинную цель очередного витка антироссийской кампании Лондона усматриваем в попытке зацементировать пошатнувшийся проукраинский консенсус на фоне все более явных успехов российской армии на поле боя, а также сдвигов в политико-электоральном ландшафте в ключевых странах Запада», — говорится в комментарии посольства, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Как отметили в российском диппредставительстве, просматривается заинтересованность местного силового блока «под сурдинку» запросить дополнительное финансирование на оборонные нужды.

«Не случайно вторым планом к медийным инсинуациям проходят растиражированные в СМИ под видом аналитики призывы к европейцам подставить плечо Вашингтону, увеличив свои военные расходы аж до трех-четырех процентов ВВП. А, значит, изношенная инфраструктура и испытывающая серьезные проблемы система здравоохранения Великобритании в перспективе могут недосчитаться еще многих десятков миллиардов фунтов стерлингов», — подчеркнули в посольстве.

дипломатия