В посольстве рассказали, почему Британия усилила антироссийскую кампанию

«Не случайно вторым планом к медийным инсинуациям проходят растиражированные в СМИ под видом аналитики призывы к европейцам подставить плечо Вашингтону, увеличив свои военные расходы аж до трех-четырех процентов ВВП. А, значит, изношенная инфраструктура и испытывающая серьезные проблемы система здравоохранения Великобритании в перспективе могут недосчитаться еще многих десятков миллиардов фунтов стерлингов», — подчеркнули в посольстве.