Ход СВО показал изменения в канонах войны, заявил Медведев

«Ход специальной военной операции показал, что каноны войны, тактика войны, а, соответственно, даже и стратегия войны после появления новых видов оружия существенно изменилась», — сказал Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.
Зампред Совбеза РФ уточнил, что в первую очередь это касается использования беспилотных летательных аппаратов.
«Это касается и танков, и самолетов, и ракет, и другого оружия. И действия сухопутных войск изменились, поскольку появились новые факторы. Но беспилотники внесли свою очень существенную лепту», — отметил Медведев, подчеркнув, что использование беспилотников повлияло на процесс производства бронемашин, которые нужно защитить от угрозы БПЛА.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».