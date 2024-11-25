В США высказались о возможной причастности России к крушению самолета в Литве

По его словам, Соединенные Штаты не готовы говорить о причастности России к инциденту. Он добавил, что Вашингтон делится «определенной экспертизой по подобным вещам», чтобы помочь властям Литвы продвинуться. «Уверен, что литовские власти, как и надлежит, будут информировать людей о том, что выясняют», — сказал Кирби.