Олбани
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США дали Украине указания по выбору целей для ударов по России

Администрация США дала украинской армии указания по выбору целей для ударов американскими ракетами ATACMS. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Кирби.

Источник: AP 2024

«Очевидно, мы изменили руководящие принципы и дали им указания, что они могут использовать их для нанесения ударов по конкретным типам целей», — заявил он (цитата по ТАСС).

На этом же брифинге Кирби впервые официально подтвердил, что США сняли ограничения на удары вглубь России ракетами ATACMS.

19 ноября Минобороны России сообщило, что ВСУ ударили шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, пять из них были сбиты, еще одна — повреждена. 21 ноября украинская сторона использовала британские дальнобойные ракеты Storm Shadow для удара по Курской области, рассказал российский президент Владимир Путин.

В ответ Россия применила новую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в безъядерном оснащении при ударе по «одному из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов» в Днепре, сообщил Путин.

Материал дополняется