Шойгу: РФ нацелена на развитие сотрудничества с властями Афганистана

В понедельник секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу посетил с визитом Афганистан, где встретился с высшим руководством страны. В рамках четырех раундов переговоров он обсудил с вице-премьерами и министрами вопросы экономики, транспорта и безопасности.
«Нацелены на развитие двустороннего сотрудничества между Россией и Афганистаном по всему спектру направлений. Подтверждаю готовность выстраивать конструктивный политический диалог между нашими странами, в том числе в целях придания импульса процессу внутриафганского урегулирования», — сказал Шойгу.
Он отметил, что российская сторона убеждена в том, что становление Афганистана как стабильного и независимого государства происходит в интересах всех государств региона. Для этого, по его словам, Россия продолжит оказывать Кабулу помощь в интеграции в региональные структуры и объединения.
«Данный шаг позволит не только наладить эффективный диалог по проблематике противодействия вызовам и угрозам безопасности, таким как терроризм, незаконный оборот наркотиков, но и активизировать торгово-экономическое сотрудничество», — акцентировал секретарь Совбеза.