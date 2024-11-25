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Шойгу: РФ нацелена на развитие сотрудничества с властями Афганистана

КАБУЛ, 25 ноября. /ТАСС/. Россия нацелена на развитие двустороннего сотрудничества с властями Афганистана в различных областях. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером страны Моххамадом Абдул Кабиром.

В понедельник секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу посетил с визитом Афганистан, где встретился с высшим руководством страны. В рамках четырех раундов переговоров он обсудил с вице-премьерами и министрами вопросы экономики, транспорта и безопасности.

«Нацелены на развитие двустороннего сотрудничества между Россией и Афганистаном по всему спектру направлений. Подтверждаю готовность выстраивать конструктивный политический диалог между нашими странами, в том числе в целях придания импульса процессу внутриафганского урегулирования», — сказал Шойгу.

Он отметил, что российская сторона убеждена в том, что становление Афганистана как стабильного и независимого государства происходит в интересах всех государств региона. Для этого, по его словам, Россия продолжит оказывать Кабулу помощь в интеграции в региональные структуры и объединения.

«Данный шаг позволит не только наладить эффективный диалог по проблематике противодействия вызовам и угрозам безопасности, таким как терроризм, незаконный оборот наркотиков, но и активизировать торгово-экономическое сотрудничество», — акцентировал секретарь Совбеза.

Шойгу Сергей