Enikos: Греция может передать Армении российские системы ПВО

Он также приводит слова источников, согласно которым Греция «не собирается отдавать системы вооружений бесплатно и без замены на другие системы». В статье указывается, что Генеральный штаб отказывается от перспективы отправки находящихся в Греции систем вооружения на Украину в обмен на другие системы по двум причинам. Во-первых, нет систем вооружения, доступных для обмена, как в случае с 40 немецкими бронетранспортерами Marder, которые были переданы Греции в обмен на 40 БМП-1 советского производства. Во-вторых, НАТО и ЕС предоставили Украине оружие западных технологий, и теперь украинцы отдают большее предпочтение американским и европейским системам вооружения, для которых у них есть и цепочка поставок запчастей, чем более старым системам российского происхождения. Системы вооружения, которые являются кандидатами на передачу Армении, в основном зенитные и состоят на вооружении сухопутных войск и ВВС. Это система ПВО С-300, а также зенитные комплексы сухопутных войск — ТОР-М1 и Оса-АКМ, отмечает портал.