Enikos: Греция может передать Армении российские системы ПВО

По его данным, руководство Вооруженных сил Греции полно решимости произвести вывод российских систем вооружений из военного арсенала Греции и провести радикальную замену старых систем на новые западные технологии. Согласно информации портала, «Генеральный штаб национальной обороны Греции находится на продвинутой стадии предоставления Армении систем вооружения российского производства».
Портал отмечает, что «ранее предполагалось, что данные системы могут быть переданы Украине, но Генеральный штаб рассматривает другие, не менее выгодные альтернативы». По имеющейся информации, усиление обороны Армении — это не чисто греческая инициатива, а продукт сотрудничества с Францией, которая также внесет свой вклад в вооружение этой страны, добавляет издание.
Для Афин усиление Еревана вместо Киева является стратегическим выбором по многим причинам, продолжает портал. Прежде всего из-за очень тесных союзнических связей, общих усилий в новейшей истории, а также общих религиозных убеждений. Кроме того, сильная Армения будет противовесом непримиримой Турции, которая открыто усиливает Азербайджан, полагает портал.
По его сведениям, к зенитным комплексам израильского производства, которые должны заменить российские комплексы в Греции, относятся David’s Sling с баллистическими ракетами с дальностью до 300 км, Barak MX с дальностью от 35 до 150 км и Spyder с дальностью от 20 до 50 км.
Обмен на другие системы
Он также приводит слова источников, согласно которым Греция «не собирается отдавать системы вооружений бесплатно и без замены на другие системы». В статье указывается, что Генеральный штаб отказывается от перспективы отправки находящихся в Греции систем вооружения на Украину в обмен на другие системы по двум причинам. Во-первых, нет систем вооружения, доступных для обмена, как в случае с 40 немецкими бронетранспортерами Marder, которые были переданы Греции в обмен на 40 БМП-1 советского производства. Во-вторых, НАТО и ЕС предоставили Украине оружие западных технологий, и теперь украинцы отдают большее предпочтение американским и европейским системам вооружения, для которых у них есть и цепочка поставок запчастей, чем более старым системам российского происхождения. Системы вооружения, которые являются кандидатами на передачу Армении, в основном зенитные и состоят на вооружении сухопутных войск и ВВС. Это система ПВО С-300, а также зенитные комплексы сухопутных войск — ТОР-М1 и Оса-АКМ, отмечает портал.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла на брифинге 28 февраля 2024 года, что Россия намерена добиваться от Греции и других стран выполнения договоренностей о невозможности передачи российских вооружений третьим сторонам.