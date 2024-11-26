Команда Трампа назвала прекращение дел против него победой законности

«Решение Министерства юстиции… является большой победой для законности», — сказано в заявлении директора штаба Трампа по коммуникациям Стивена Чанга (цитата по «РИА Новости»).
Комментарий последовал после того, как накануне, 25 ноября, спецпрокурор Джек Смит направил в суд ходатайство об отклонении обвинений Дональда Трампа в попытке вмешательства в выборы и причастности к штурму Капитолия в 2021 году.
Свою позицию Смит объяснил тем, что Минюст не может вести дела против избранного президента, следовательно, их необходимо закрыть до его инаугурации. Речь также идет о деле, связанном с ненадлежащим обращением республиканца с секретными документами.