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Команда Трампа назвала прекращение дел против него победой законности

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа заявила, что Минюст прекратил производство по всем федеральным уголовным делам против республиканца. В штабе политика считают, что их закрытие является знаковым моментом.

Источник: AP 2024

«Решение Министерства юстиции… является большой победой для законности», — сказано в заявлении директора штаба Трампа по коммуникациям Стивена Чанга (цитата по «РИА Новости»).

Комментарий последовал после того, как накануне, 25 ноября, спецпрокурор Джек Смит направил в суд ходатайство об отклонении обвинений Дональда Трампа в попытке вмешательства в выборы и причастности к штурму Капитолия в 2021 году.

Свою позицию Смит объяснил тем, что Минюст не может вести дела против избранного президента, следовательно, их необходимо закрыть до его инаугурации. Речь также идет о деле, связанном с ненадлежащим обращением республиканца с секретными документами.

Трамп Дональд