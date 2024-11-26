Париж намерен поставить Киеву оружие за счет доходов от активов РФ

В юрисдикциях стран ЕС находится основная часть заблокированных в 2022 году суверенных активов ЦБ РФ на сумму около $220 млрд. Действия Еврокомиссии по экспроприации доходов от суверенных активов РФ основаны на принятом ЕК в январе 2024 года постановлении о том, что доходы от реинвестирования замороженных активов якобы не являются собственностью России. Большинство экспертов как в РФ, так и в мире считают этот тезис юридически ничтожным.