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В ВСУ признали отсутствие мотивации у бойцов

Многие военнослужащие не обладают необходимыми боевыми навыками.

Источник: Аргументы и факты

Командир украинского взвода Вячеслав Хоменко признал, что у подавляющего большинства украинских военнослужащих отсутствует мотивация для участия в боевых действиях. об этом он сказал в интервью газете The Wall Street Journal.

По его словам, около 90% его личного состава не обладают необходимыми боевыми навыками и не имеют желания воевать.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что готовность бойцов ВСУ отказаться от части территорий связана с отсутствием мотивации и нежеланием участвовать в боевых действиях.

Военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что добровольно вступившие в ряды ВСУ женщины начали дезертировать в зоне проведения СВО. Представители военной службы правопорядка с целью выявления дезертиров ведут тотальную проверку документов и у мужчин, и у женщин.