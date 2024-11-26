Командир украинского взвода Вячеслав Хоменко признал, что у подавляющего большинства украинских военнослужащих отсутствует мотивация для участия в боевых действиях. об этом он сказал в интервью газете The Wall Street Journal.
По его словам, около 90% его личного состава не обладают необходимыми боевыми навыками и не имеют желания воевать.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что готовность бойцов ВСУ отказаться от части территорий связана с отсутствием мотивации и нежеланием участвовать в боевых действиях.
Военный эксперт Андрей Марочко отмечал, что добровольно вступившие в ряды ВСУ женщины начали дезертировать в зоне проведения СВО. Представители военной службы правопорядка с целью выявления дезертиров ведут тотальную проверку документов и у мужчин, и у женщин.