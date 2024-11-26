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Белый дом подтвердил, что Байден будет присутствовать на инаугурации Трампа

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Белый дом подтвердил, что действующий президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден будут присутствовать на инаугурации избранного главы вашингтонской администрации Дональда Трампа 20 января.

Источник: AP 2024

«Президент пообещал, что он будет присутствовать на инаугурации вне зависимости от того, кто победит на выборах, он и первая леди выполнят это обещание и посетят инаугурацию», — сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс на брифинге для журналистов на борту президентского самолета по пути в Нью-Йорк. Он добавил, что Байден рассматривает посещение инаугурации Трампа как демонстрацию приверженности демократическим ценностям, а также подчеркнул, что действующая администрация продолжит содействовать упорядоченной и эффективной передаче полномочий.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что Байден примет участие в инаугурации своего преемника независимо от того, кто одержит победу на выборах главы государства.

Байден Джо
Трамп Дональд