Штаб Харрис просит пожертвовать на привлечение Трампа к ответственности

«Реальность в том, что нам нужен новый поток пожертвований, чтобы продолжить строить фундамент для ресурсов, необходимых для привлечения Трампа к ответственности на протяжении следующих четырех лет», — говорится в рассылке штаба.
Пожертвовать предлагается от 50 долларов.
По данным американских СМИ, Харрис удалось собрать на кампанию порядка 2,3 млрд долларов, сотни миллионов были потрачены на рекламу, кроме того большой статьей расходов стали концерты знаменитостей, сопряженные с выступлениями кандидата. В предшествующие выборам дни электорат от лица вице-президента развлекали Джон Бон Джови, Кристина Агилера, Кэти Перри, и Леди Гага. Сообщалось об угрозе массовых сокращений в штабах Харрис.
Сама вице-президент на этом фоне на неделю отправилась на Гавайи, чтобы «провести время с семьей».
Трамп стал победителем состоявшихся 5 ноября выборов президента США. Инаугурация республиканца состоится 20 января 2025 года.