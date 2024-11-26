Штаб Харрис просит пожертвовать на привлечение Трампа к ответственности

По данным американских СМИ, Харрис удалось собрать на кампанию порядка 2,3 млрд долларов, сотни миллионов были потрачены на рекламу, кроме того большой статьей расходов стали концерты знаменитостей, сопряженные с выступлениями кандидата. В предшествующие выборам дни электорат от лица вице-президента развлекали Джон Бон Джови, Кристина Агилера, Кэти Перри, и Леди Гага. Сообщалось об угрозе массовых сокращений в штабах Харрис.