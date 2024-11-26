Меркель не жалеет о решении одобрить строительство «Северного потока-2»

Ангела Меркель в интервью BBC отметила, что принимала во внимание предупреждения Украины и США, но подчеркнула, что никто не предлагал полностью прекратить экспорт российского газа. По ее словам, после ухода Дональда Трампа из Белого дома был достигнут договор с его преемником Джо Байденом о запуске «Северного потока-2» при условии, что энергоносители не будут использоваться как оружие. «Я считала это соглашение правильным, но в итоге по “Северному потоку-2” так никогда и не пошел газ», — отметила она (цитата по ТАСС).