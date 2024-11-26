Американские журналисты сравнили президента США Джо Байдена с Оленной Тирелл из популярного сериала Игра престолов после его решения разрешить Украине использовать ракеты для ударов вглубь РФ. Соответствующее сравнение было опубликовано в The National Interest.
Журналисты заметили, что, как и Тирелл, которая потеряла всё, включая свое потомство и будущее, Байден в какой-то мере также может чувствовать, что его наследие подвергается угрозе.
«Этот персонаж видел, как ее дом, ее потомство и все ее будущее были уничтожены, и в последнем ударе из могилы она открывает своим главным соперникам, что это она на самом деле убила их сына. Забавно, если подумать, что Байден, первый в своем имени, убийца кукурузных хлопьев, поедатель мороженого и 46-й президент Соединенных Штатов, испытывает схожие чувства, оглядываясь на свое наследие», — говорится в публикации.
По мнению авторов статьи, Байден, вероятно, озабочен тем, какое наследие он оставит после себя. На фоне последних событий журналисты заключают, что он стремится к открытой конфронтации с Россией, что, по их мнению, может стать основой его президентского наследия.
Ранее основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс охарактеризовал решение Байдена дать Украине возможность наносить удары ракетами ATACMS по глубинным целям в России как крайне безрассудное.