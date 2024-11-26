Байдена сравнили с персонажем из «Игры престолов» за разрешение бить по РФ

«Этот персонаж видел, как ее дом, ее потомство и все ее будущее были уничтожены, и в последнем ударе из могилы она открывает своим главным соперникам, что это она на самом деле убила их сына. Забавно, если подумать, что Байден, первый в своем имени, убийца кукурузных хлопьев, поедатель мороженого и 46-й президент Соединенных Штатов, испытывает схожие чувства, оглядываясь на свое наследие», — говорится в публикации.