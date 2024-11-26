Филиппо: Макрон предаст Францию в случае отправки войск на Украину

Французский лидер Эммануэль Макрон станет предателем страны, если отправит ВС Франции на Украину, заявил политик Флориан Филиппо.
Он подчеркнул, что речь идёт об угрозе начала третьего мирового конфликта.
«Это будет искра с желаемой целью развязать третью мировую войну. Этот приказ отдал бы не командующий армии, а предатель родины, подчиняющийся иностранным державам, враждебным Франции», — написал лидер французской партии «Патриоты» в соцсети X*.
Филиппо выразил мнение, что в случае, если президент Франции всё же решится отправить солдат на Украину, то «обязанностью французов станет массовое неповиновение безумному решению Макрона».
Он отметил, что это следует сделать ради спасения от «катастрофы».
Ранее Филиппо предупредил, что отправка французских военных на Украину приведёт мир к ядерному конфликту.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Киев может бить французскими дальнобойными ракетами по Российской Федерации. Филиппо обвинил Барро в предательстве из-за слов об Украине.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.