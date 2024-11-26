Меркель не жалеет о решении одобрить строительство «Северного потока — 2»

Она отметила, что в тот момент никто не обсуждал полное прекращение экспорта российских энергоресурсов. После смены администрации в США и прихода к власти президента Джо Байдена было достигнуто соглашение, согласно которому использование «Северного потока — 2» было допустимо только при условии, что Россия не будет использовать энергоносители в качестве оружия. По словам Меркель, это соглашение она считала правильным, однако газ по трубопроводу так и не пошел.