Меркель не жалеет о решении одобрить строительство «Северного потока — 2»

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что не жалеет о своем решении одобрить строительство газопровода «Северный поток — 2», несмотря на предостережения со стороны Вашингтона и Украины. Об этом она сказала в интервью телеканалу BBC.
Она отметила, что в тот момент никто не обсуждал полное прекращение экспорта российских энергоресурсов. После смены администрации в США и прихода к власти президента Джо Байдена было достигнуто соглашение, согласно которому использование «Северного потока — 2» было допустимо только при условии, что Россия не будет использовать энергоносители в качестве оружия. По словам Меркель, это соглашение она считала правильным, однако газ по трубопроводу так и не пошел.
Кроме того, она признала, что отказ от российского газа стал серьезным экономическим ударом для Германии.
Меркель также подчеркнула важность дипломатии для разрешения конфликта в Украине, добавив, что не может предсказать, когда именно начнутся переговоры с Москвой. Она отметила, что цель западных союзников должна заключаться в сохранении суверенитета Украины.
Ранее Меркель заявила, что не планирует возвращаться в политику. Она отметила, что всегда наступает момент, когда преемники должны продолжить начатое дело.