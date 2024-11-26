Макрона обвинили в предательстве из-за возможной отправки войск на Украину

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обучение Францией солдат Вооруженных сил Украины говорит о прямом вовлечении Парижа в конфликт на Украине. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Макрон является одним из наиболее ярых сторонников «войны до победы» и «стратегического поражения» России.