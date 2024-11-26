Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон отказался уточнить сроки передачи США противопехотных мин Киеву

Байден разрешил отправлять на Украину противопехотные мины.

Заместитель официального представителя Минобороны Соединённых Штатов Сабрина Сингх отказалась рассказать, когда Киев получит от Вашингтона противопехотные мины.

Пресс-секретарь Пентагона утверждает, что американская сторона предоставила такую возможность Украине.

Вопрос о поставках мин был озвучен в ходе брифинга.

«Что касается вашего вопроса о противопехотных минах, при поставках большей части вооружений мы не объявляем, когда их ввозят в страну. Мы предоставляем украинцам сообщать об этом. Так что я не могу назвать вам время доставки», — сказала Сингх.

Она также не стала говорить, начаты ли уже поставки мин ВСУ.

Ранее сообщалось, что действующий американский лидер Джо Байден разрешил отправлять на Украину противопехотные мины.

Сингх заявляла, что противопехотные мины включены в пакет помощи Киеву.