Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом: Байден посетит инаугурацию Трампа

На мероприятии будет присутствовать супруга демократа Джилл Байден.

Действующий американский лидер Джо Байден посетит инаугурацию избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил замглавы пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс.

Он отметил, что на мероприятии будет присутствовать супруга демократа Джилл Байден.

«Президент обещал, что он будет на инаугурации того, кто победит на выборах. Он и первая леди собираются исполнить это обещание. Он рассматривает это как важную демонстрацию приверженности нашим демократическим ценностям и уважению воли людей», — сказал Бейтс.

Заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами.

Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября текущего года. Кандидатами являлись республиканец Дональд Трамп и представившая Демократическую партию вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис.

Демократ Джо Байден, которому недавно исполнилось 82 года, отказался от участия в выборах после провала в ходе дебатов с Трампом.

Ранее сообщалось, что Харрис рассматривает возможность участвовать в президентских выборах в 2028 году или же попытаться получить пост губернатора штате Калифорния.

Байден Джо
Трамп Дональд