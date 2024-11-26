Белый дом: Байден посетит инаугурацию Трампа

Действующий американский лидер Джо Байден посетит инаугурацию избранного президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил замглавы пресс-службы Белого дома Эндрю Бейтс.
Он отметил, что на мероприятии будет присутствовать супруга демократа Джилл Байден.
«Президент обещал, что он будет на инаугурации того, кто победит на выборах. Он и первая леди собираются исполнить это обещание. Он рассматривает это как важную демонстрацию приверженности нашим демократическим ценностям и уважению воли людей», — сказал Бейтс.
Заявление прозвучало в ходе встречи с журналистами.
Напомним, выборы президента США состоялись 5 ноября текущего года. Кандидатами являлись республиканец Дональд Трамп и представившая Демократическую партию вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис.
Демократ Джо Байден, которому недавно исполнилось 82 года, отказался от участия в выборах после провала в ходе дебатов с Трампом.
Ранее сообщалось, что Харрис рассматривает возможность участвовать в президентских выборах в 2028 году или же попытаться получить пост губернатора штате Калифорния.