Bloomberg узнал, что Киев получил от Британии еще десятки Storm Shadow

Правительство Великобритании передало Украине еще десятки крылатых ракет Storm Shadow, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Публично об этом не сообщалось.
Это первые поставки ракет при новом премьере Кире Стармере, который занимает должность с начала июля. Storm Shadow были отправлены на Украину несколько недель назад, после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности, сообщили собеседники. Они отметили, что это произошло до того, как США и Великобритания разрешили ВСУ использовать их для ударов по целям на российской территории.
Ранее поставки ракет были приостановлены, что The Times связывала с нехваткой запасов. По данным The Wall Street Journal, до начала военного конфликта Москвы и Киева в арсенале Британии было около 822 ракет, с тех пор Лондон не заказывал новых Storm Shadow у производителя — англо-французской оборонной компании MBD.
Вооруженные силы Украины впервые запустили Storm Shadow для ударов вглубь России на прошлой неделе, тогда же они задействовали американские ракеты ATACMS против объекта в Брянской области. Президент Владимир Путин рассказывал, что атаке подверглась и Курская область. Под удар попал один из командных пунктов группировки «Север», в результате погибли и получили ранения сотрудники охраны и обслуживающего персонала, командный и оперативный состав пункта управления не пострадал.
В ответ, сообщил Путин, Россия ударила по «одному из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов» в Днепре баллистической гиперзвуковой ракетой средней дальности в безъядерном оснащении «Орешник». В специальном обращении он заявил, что Россия считает себя вправе применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов.
Путин говорил, что разрешение Киеву использовать западные дальнобойные ракеты по российской территории меняет суть конфликта и «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией». Кремль называл происходящее «новой эскалацией». В Североатлантическом альянсе заявляют, что не находятся в состоянии войны с Россией, не представляют для нее угрозы и не стремятся к конфронтации. По словам Стармера, помощь Киеву от Великобритании соответствует закону и является мерой по защите Украины.