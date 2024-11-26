Bloomberg узнал, что Киев получил от Британии еще десятки Storm Shadow

Это первые поставки ракет при новом премьере Кире Стармере, который занимает должность с начала июля. Storm Shadow были отправлены на Украину несколько недель назад, после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности, сообщили собеседники. Они отметили, что это произошло до того, как США и Великобритания разрешили ВСУ использовать их для ударов по целям на российской территории.