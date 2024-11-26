Париж намерен поставить Киеву оружие за счет доходов от активов РФ

Франция заявила о своей готовности поставить Украине зенитные ракеты и другое вооружение, финансирование которых будет осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню после переговоров с министрами обороны Германии, Великобритании, Италии и Польши, проходивших в Германии.
Лекорню подчеркнул, что Франция продолжит поддержку Украины и отметил, что французским налогоплательщикам будет приятно узнать о новых вариантах финансирования этой поддержки.
В ближайшие недели планируется поставка Киеву зенитных ракет Mistral и другого вооружения, включая совместные поставки с Италией, используя средства от замороженных активов России.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия будет использовать доходы от замороженных активов инвесторов из западных стран, ответные меры последуют за реализацией недружественных действий Запада.