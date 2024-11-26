Париж намерен поставить Киеву оружие за счет доходов от активов РФ

Франция заявила о своей готовности поставить Украине зенитные ракеты и другое вооружение, финансирование которых будет осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню после переговоров с министрами обороны Германии, Великобритании, Италии и Польши, проходивших в Германии.