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Лекорню: обученные во Франции 2,3 тысячи военных ВСУ отправились на родину

В ближайшее время военные присоединятся к боевым действиям.

Источник: Аргументы и факты

Обученные во Франции 2,3 тысячи украинских солдат, входящих в состав вооруженного формирования «Анна Киевская», вернулись на Украину. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню.

Он отметил, что «бригада Анна Киевская» покинула Францию, чтобы присоединиться к боевым действиям на Украине.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина может бить французскими ракетами большой дальности по территории России. Он отметил, что западным союзникам не следует ограничивать поддержку Украине.

В свою очередь постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что власти Франции ответят за то, что помогают Украине наносить ракетные удары по РФ.