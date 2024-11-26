Обученные во Франции 2,3 тысячи украинских солдат, входящих в состав вооруженного формирования «Анна Киевская», вернулись на Украину. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню.
Он отметил, что «бригада Анна Киевская» покинула Францию, чтобы присоединиться к боевым действиям на Украине.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина может бить французскими ракетами большой дальности по территории России. Он отметил, что западным союзникам не следует ограничивать поддержку Украине.
В свою очередь постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подчеркнул, что власти Франции ответят за то, что помогают Украине наносить ракетные удары по РФ.