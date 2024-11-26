Аналитик Сакс считает, что США и НАТО остались без должного руководства

«Мы не знаем, находится ли президент Байден в соответствующей физической и умственной форме, — сказал он в интервью YouTube-каналу Judge Napolitano — Judging Freedom. — И в США, и в НАТО сейчас отсутствует должное руководство».
«Принимается серьезное решение, подобное тому, что было принято несколько дней назад (об использовании американских тактических баллистических ракет ATACMS для нанесения ударов с украинской территории вглубь России — прим. ТАСС), а мы даже не слышим обращения американского президента к гражданам США, в котором он объяснил бы это решение или развеял бы слухи», — добавил Сакс.
Экономист также прокомментировал призыв главы Военного комитета НАТО Роба Бауэра производить больше вооружений для нанесения высокоточных ударов вглубь РФ на случай конфликта. «Такой человек не должен делать заявлений, а заявлений о политике — уж точно. Он военный чиновник, он не должен определять политику, которая выведет нас на путь ядерной войны», — подчеркнул он.
Сакс считает, что предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта на Украине и выйти на путь урегулирования можно было бы при помощи одного телефонного звонка. «Это возможно сделать за один телефонный разговор, поскольку главная причина этой войны заключается в неизменном стремлении расширить НАТО до границы России с Украиной», — убежден эксперт.