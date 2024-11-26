Аналитик Сакс считает, что США и НАТО остались без должного руководства

«Принимается серьезное решение, подобное тому, что было принято несколько дней назад (об использовании американских тактических баллистических ракет ATACMS для нанесения ударов с украинской территории вглубь России — прим. ТАСС), а мы даже не слышим обращения американского президента к гражданам США, в котором он объяснил бы это решение или развеял бы слухи», — добавил Сакс.