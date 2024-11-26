Больше социологии, хорошей и разной

Он напоминает, что в новейшей истории России уже был прецедент, когда избиратели голосовали за чисто технического кандидата, лишь бы не поддерживать губернатора, это случилось в 2018 году во Владимирской области — где как раз со статистикой у действующего главы региона Светланы Орловой все было хорошо, но избиратели проголосовали за выдвиженца ЛДПР Владимира Сипягина. Кроме того, в соцопросах рядовой гражданин оценивает, что изменилось именно для него, а не общие макроэкономические показатели, отмечает господин Макаркин, подобная оценка, может быть, и не всегда объективна, но играет свою роль в политике и на выборах. «В любом случае расхождение между статистическим показателем и оценкой со стороны населения — это повод для того, чтобы разобраться и провести дополнительное исследование», — резюмирует политолог.