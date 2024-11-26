Министр обороны Эстонии призвал западные страны не отправлять войска на Украину

Ханно Певкур в разговоре с журналистами на полях Международного форума по безопасности в Галифаксе указал, что Украина испытывает нехватку личного состава и власти борются «за поддержание боевого духа». Вместе с этим министр подчеркнул, что возможное направление военных инструкторов в зону конфликта для тренировки и помощи украинским военнослужащим может привести к негативным последствиям.