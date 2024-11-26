Киевский режим получает противопехотные мины, поставка которых запрещена международными конвенциями. Такое заявление сделал американский журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-каналу Redacted.
По его словам, это говорит о кровавой сущности Украины. Оправдать использование этого вида оружия невозможно.
«Единственный эффект от такого шага — убийство невинных, вот и все. И они в Киеве знают и делают это, потому что убийство для них — это смысл», — заявил Карлсон.
Также он оценил политику Зеленского. По словам журналиста, у руля на Украине находится диктатор и узурпатор. Никто не голосовал за его новый срок.
Ранее стало известно, что США согласились направить Украине противопехотные мины. Такое решение было принято на фоне «изменившейся тактики российских воск». Запрещает применение таких мин Оттавская конвенция, которую Киев ратифицировал в 2005 году.