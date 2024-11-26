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«Эффект домино». На Украине забили тревогу из-за катастрофы в зоне СВО

Страна.ua: освобождение Великой Новоселки может обвалить южный фронт ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Освобождение российскими войсками Великой Новоселки в ДНР может обвалить весь фронт ВСУ на южном направлении, сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Падение Новоселки может вызвать эффект домино на всем южном фронте. Так как это позволит россиянам развить наступление на запад в сторону Днепропетровской и Запорожской областей», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что существует вероятность повторения ситуации с Очеретино, считавшимся главным пунктом обороны ВСУ около Авдеевки, падение которого позволило российской армии развить успешное наступление на авдеевском направлении.

В понедельник председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска начали выдавливать подразделения ВСУ с восточного предместья поселка Великая Новоселка на западе ДНР, где находится крупный командный и логистический пункт противника.

Продвижение российских войск к Великой Новоселке позволит взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта.