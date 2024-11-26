Маск заявил о беспрецедентном росте уровня бюрократии в Пентагоне

Комментарий Маска был сделан в ответ на замечания бизнесмена Вивека Рамасвами, который также указывал на то, что бюрократия приводит к значительным расходам не только из-за численности сотрудников, но и из-за спорных статей расходов, которые могут быть поставлены под сомнение с точки зрения закона.