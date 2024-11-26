Маск заявил о беспрецедентном росте уровня бюрократии в Пентагоне

Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство уровнем бюрократии в Пентагоне, заявив, что ремонт лестницы в ведомстве занимает больше времени, чем потребовалось на строительство всего здания в 1940-х годах. Об этом он написал на своей странице в соцсети X*.
Маск отметил, что на встрече с высокопоставленными военными чиновниками ему сообщили, что ремонт лестницы в Пентагоне теперь занимает 24 месяца, тогда как строительство самого здания заняло всего 16 месяцев.
Комментарий Маска был сделан в ответ на замечания бизнесмена Вивека Рамасвами, который также указывал на то, что бюрократия приводит к значительным расходам не только из-за численности сотрудников, но и из-за спорных статей расходов, которые могут быть поставлены под сомнение с точки зрения закона.
Ранее Дональд Трамп предложил Илону Маску занять пост в правительстве США. Бизнесмен возглавит Министерство по повышению эффективности правительства. Ведомство будет выполнять функции консультативного органа, предлагая рекомендации по оптимизации работы федеральных агентств и сокращению бюрократии.
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