Трамп пообещал ввести жесткие ввозные пошлины на товары из Мексики и Канады

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен бороться с нелегальной миграцией и наркотрафиком. Для этого он решил ввести 25-процентны пошлины на ввоз любых продуктов из Канады и Мексики, сообщает агентство Reuters.
Трамп считает, что эта задача должна быть первой, которую он решит после возвращения в Белый дом.
«Как всем известно, через Мексику и Канаду в нашу страну в огромных количествах поступают наркотики и преступность», — указал политик.
Он добавил, что этот тариф будет действовать, пока наркотики и нелегальные мигранты «не прекратят вторжение в США». Трамп уверен, что и Мексика, и Канада способны самостоятельно решить свои внутренние проблемы.
Ранее сообщалось, что после победы на выборах Трамп может предложить России и Украине начать переговоры по урегулированию конфликта до конца года. Будущий глава Белого дома понимает, что ситуация становится все более сложной.