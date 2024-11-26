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Трамп пообещал ввести жесткие ввозные пошлины на товары из Мексики и Канады

Решение о введении 25-процентных пошлин станет одним из первых, которое примет Дональд Трамп 12 января.

Источник: Аргументы и факты

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен бороться с нелегальной миграцией и наркотрафиком. Для этого он решил ввести 25-процентны пошлины на ввоз любых продуктов из Канады и Мексики, сообщает агентство Reuters.

Трамп считает, что эта задача должна быть первой, которую он решит после возвращения в Белый дом.

«Как всем известно, через Мексику и Канаду в нашу страну в огромных количествах поступают наркотики и преступность», — указал политик.

Он добавил, что этот тариф будет действовать, пока наркотики и нелегальные мигранты «не прекратят вторжение в США». Трамп уверен, что и Мексика, и Канада способны самостоятельно решить свои внутренние проблемы.

Ранее сообщалось, что после победы на выборах Трамп может предложить России и Украине начать переговоры по урегулированию конфликта до конца года. Будущий глава Белого дома понимает, что ситуация становится все более сложной.