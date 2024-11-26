«Это измена». В конгрессе Байдена призвали к ответу из-за Украины

Президент РФ Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие. По его словам, любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Россия, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие.