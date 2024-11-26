«Это измена». В конгрессе Байдена призвали к ответу из-за Украины

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Возможная передача уходящим президентом США Джо Байденом ядерного оружия Украине — безумная идея, которая противоречит конституции, заявила конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин в соцсети Х.
«Это безумие и полностью антиконституционно, возможно это акт государственной измены», — написала она.
Политик задалась вопросом, не хочет ли Байден таким образом развязать ядерную войну, чтобы использовать как повод для приостановки передачи власти Дональду Трампу.
Так Тэйлор-Грин ответила на пост предпринимателя Марио Навфаля, который иронично высказался о решении властей США предоставить Украине ядерное оружие до ухода Байдена из Белого дома как очередном шаге в череде поставок всё более смертоносного оружия Киеву.
«Эта беспрецедентная эскалация вызывает серьезные вопросы: Идет ли речь о помощи Украине или речь идет о чем-то большем?» — задался вопросом Навфаль.
Ранее газета New York Times сообщила, что ряд чиновников из США и Европы выдвинули вариант возвращения Вашингтоном Украине ядерного оружия, которые якобы может стать возможной гарантией безопасности для Украины.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие. По его словам, любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Россия, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие.