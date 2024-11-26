В мэрии Владивостока назначен замглавы по ТЭК: должность занял Роман Чернявский

С 2017 по 2019 годы возглавлял Корпорацию развития жилищного строительства Приморского края, где занимался, в том числе, по поручению Президента РФ вопросами завершения строительства недостроенных жилых домов в регионе, а также разрабатывал и внедрял программу «Доступная ипотека» в Приморском крае. В период с 2019 по 2022 годы был заместителем генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго».