В мэрии Владивостока назначен замглавы по ТЭК: должность занял Роман Чернявский

Роман Чернявский назначен заместителем главы администрации Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу города. Он будет курировать вопросы топливно-энергетического комплекса.
Последнее кадровое изменение в пуле вице-мэров произошло в августе, когда пост покинул Николай Селюк, курировавший АТУ и наружную рекламу. Сейчас эти полномочия перераспределены между Екатериной Сиволовской и Дмитрием Свитайло. Роман Чернявский в мэрии займется курированием системы ЖКХ. Примечательно, что, как и Николай Селюк, новый назначенец ранее представлял партию ЛДПР на выборах. Он дважды становился депутатом думы Хасанского муниципального района.
Роман Чернявский родился в 1982 году в городе Артеме Приморского края. В 2004 году окончил ДВГУ по специальности «Финансы и кредит», в 2011 году получил диплом ДВФУ по направлению «Государственное и муниципальное управление».
В 2022 году с отличием окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Имеет большой опыт работы в сферах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Так, в 2006 году начал работу в должности инженера ОАО «Городские тепловые сети», позднее там же стал начальником отдела технического развития и проектирования. С 2008 по 2010 годы работал заместителем генерального директора ОАО «Водоканал».
С 2017 по 2019 годы возглавлял Корпорацию развития жилищного строительства Приморского края, где занимался, в том числе, по поручению Президента РФ вопросами завершения строительства недостроенных жилых домов в регионе, а также разрабатывал и внедрял программу «Доступная ипотека» в Приморском крае. В период с 2019 по 2022 годы был заместителем генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго».
В разные годы также трудился в коммерческих структурах Приморского края.
С 2022 по 2023 годы работал директором по развитию технопарка в Московском политехническом университете.
Награжден почетной грамотой Министерства регионального развития Российской Федерации.
Активно увлекается спортом. Является кандидатом в мастера спорта по боксу и гребле, представлял Приморский край во всероссийских турнирах, также становился призером чемпионатов мира. Сейчас увлекается джиу-джитсу.
Воспитывает двух дочерей.