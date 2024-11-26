Ряд СМИ обвинили советника избранного президента США Дональда Трампа Бориса Эпштейна в том, что он пытается получить выгоду из своего влияния на лидера. Эти заявления прокомментировал сам политик в комментарии Just The News.
Считается, что Эпштейн имеет влияние на то, какие кандидаты будут назначены на высокие государственные посты. Трамп же отметил, что никто из его сторонников не может обещать ни заявления о поддержке, ни номинации, кроме него самого.
«Я полагаю, что рядом с каждым президентом есть люди, которые пытаются сделать на них деньги на стороне. Стыдно, но такое происходит…», — отметил Трамп.
Напомним, что Эпштейн родился в Москве в 1982 году. Через 11 лет он эмигрировал на территорию Соединенных Штатов. Во время первого президентского срока Трампа он входил в состав его юристов.
Ранее сообщалось, что противоречия между членами переходной команды избранного президента приводят к ругани и рукоприкладству. Так, Говард Латник, которого Трамп выдвинул на пост министра торговли своей администрации, недавно отказался пустить на совещание Бориса Эпштейна.