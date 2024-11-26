Мишустин дополнительно выделил Челябинской области десятки миллионов рублей

Всего федеральный центр дополнительно направил на оказание помощи гражданам в форме соцконтрактов свыше 650 млн рублей. Из них Челябинской области достанется более 30 млн рублей (30 729,2 тыс. рублей).
Порцию федеральных средств получили и некоторые другиерегионы Уральского федерального округа, но челябинцам выделена самая большая сумма. Так Свердловская область получит чуть более 19 млн рублей, Курганская области — почти 15 млн рублей, а Тюменская область — ближе к 8 млн рублей.
Отметим, что средства поступят из резервного фонда российского кабинета министров. Напомним, что социальным контрактом называют специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и гражданами с низкими доходами. С помощью этого инструмента люди могут переобучиться на новую специальность или повысить квалификацию, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для своих детей.