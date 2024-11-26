Мишустин дополнительно выделил Челябинской области десятки миллионов рублей

Отметим, что средства поступят из резервного фонда российского кабинета министров. Напомним, что социальным контрактом называют специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и гражданами с низкими доходами. С помощью этого инструмента люди могут переобучиться на новую специальность или повысить квалификацию, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для своих детей.