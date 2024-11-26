Илон Маск раскритиковал бюрократию Пентагона на примере ремонта лестницы

«На встрече с высокопоставленными военными офицерами сегодня мне сказали, что теперь на ремонт лестниц в Пентагоне уходит больше времени (24 месяца), чем на строительство всего Пентагона (16 месяцев) в 1940-х годах!» — написал он.
Таким образом Маск прокомментировал пост бизнесмена Вивека Рамасвами, что сокращение бюрократии сократит дефицит федерального бюджета, но реальная победа будет заключаться в его эффекте, способствующем дальнейшему росту.
В этот день Маск заявил о провале проектирования американских истребителей F-35. По словам Маска, истребитель стал «мастером дорогим и сложным» и при этом «мастером ни в чем». Предприниматель подчеркнул, что шансов на успех не было.
Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что американские предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности правительства США 13 ноября. Работа ведомства завершится не позднее 4 июля 2026 года.
Ранее в тот же день Маск заявил о планах реформировать американский госаппарат и сократить расходы страны. Он отметил, что DOGE сконцентрируется на том, чтобы определить «тысячи» нормативных актов, которые Трамп должен будет отменить.
18 ноября Вивек Рамасвами заявил, что DOGE сократит государственные расходы и закроет некоторые ведомства. По его словам, американских граждан должна удивить скорость принятия подобных мер.
Выборы 47-го президента США состоялись 5 ноября. В общенародном голосовании Трамп получил 51% голосов, а кандидат от демократов Камала Харрис — 47,4%. Позже политик, выступая перед сторонниками, назвал себя 47-м президентом США и заявил, что своей целью на посту главы государства считает прекращение военных конфликтов в мире.