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Путин примет участие в Форуме Россия — Казахстан в Уфе по видеосвязи

Вместе с ним будет и президент Казахстана.

Источник: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин примет участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Уфе 26 и 27 ноября. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Глава, 27 ноября Путин прибудет в Казахстан и оттуда будет участвовать в мероприятии в режиме онлайн.

Вместе с ним к участникам форума обратится и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что на форум во Дворец борьбы приедут более трех тысяч гостей. На различных площадках будут работать 519 представителей из 24 регионов страны.

Путин Владимир