Путин примет участие в Форуме Россия — Казахстан в Уфе по видеосвязи

Президент России Владимир Путин примет участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Уфе 26 и 27 ноября. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Глава, 27 ноября Путин прибудет в Казахстан и оттуда будет участвовать в мероприятии в режиме онлайн.