Время сотрудничества. Уфа станет центром диалога России и Казахстана

Экономическое партнерство Казахстана и Башкирии развивается более трех десятилетий. Еще в 1993 году республики подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Сегодня Казахстан входит в тройку ведущих торговых партнеров Башкирии, на протяжении последних 5 лет растет взаимный товарооборот. По итогам 2023 года он увеличился на 4,2%. В целом товарооборот России и Казахстана в текущем году уже превысил 2,5 трлн рублей (более 25,5 млрд долларов) и вклад Башкирии в его развитие заметен. На форуме 2022 года Владимир Путин отметил вклад Башкирии в укрепление отношений между государствами. Напомним, что тогда была учреждена постоянно действующая рабочая группа по сотрудничеству хозяйствующих субъектов Башкирии и Казахстана. Путин отметил, что во многом благодаря активности регионов был зафиксирован беспрецедентный рост товарооборота между странами (в 2022 году он достиг рекордных на тот момент 25 млрд долларов).