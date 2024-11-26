Время сотрудничества. Уфа станет центром диалога России и Казахстана

«В партнерстве России и Казахстана межрегиональные связи играют одну из центральных ролей. Будем и дальше поощрять стремление регионов сотрудничать друг с другом, искать новые сферы взаимодействия и, конечно, поддержим все ваши полезные начинания», — сказал год назад президент России Владимир Путин, приглашая участников форума в Уфу.
Символично, что местом проведения юбилейного форума станет именно столица Башкирии. Эксперты не раз подчеркивали особую роль нашего региона в евразийском диалоге культур и цивилизаций. Об основных событиях форума и его значении для двух стран — в материале «Башинформа».
Башкирия принимает эстафету
Россия и Казахстан установили дипломатические отношения в октябре 1992 года, а корни добрососедских связей народов двух стран уходят глубоко в историю. Первый российско-казахстанский межрегиональный форум прошел в 2003 году в Омске. Тогда он назывался форумом приграничных регионов. Кстати, граница наших стран самая протяженная в мире и составляет порядка 7,6 тыс. км. С каждым годом сотрудничество развивалось и форум стал по-настоящему межрегиональным. Теперь он проходит поочередно в одном из российских или казахстанских городов. В 2022 году он состоялся в Оренбурге. Именно тогда Глава Башкирии Радий Хабиров предложил провести ХХ юбилейный форум в Уфе. В 2023 году, когда мероприятие принимал Костанай, Владимир Путин пригласил участников через год в Уфу.
Радий Хабиров поблагодарил президента за такое решение
«Благодарю нашего президента Владимира Владимировича Путина за решение провести следующий форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана у нас в Уфе. Для нас это большая честь. Несомненно, форум будет способствовать развитию торгово-экономических, деловых, гуманитарных связей между Башкортостаном и Казахстаном. Мы продолжаем взаимодействовать в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки. Нас связывают общая история, культура, у нас общие корни», — отметил он.
Напомним, что год назад в форуме участвовали делегаты 19 российских и 13 казахстанских регионов. Он объединил более 500 представителей бизнеса, общественных организаций и органов власти двух стран. Главной темой форума стало сельское хозяйство. Обсуждались вопросы обеспечения продовольственной безопасности, внедрения передовых цифровых технологий в АПК и привлечение молодых специалистов в сельскохозяйственную отрасль. По итогам было подписано пять межрегиональных документов о сотрудничестве, а также коммерческие соглашения по производству грузоподъемного оборудования и продукции пищевой промышленности на общую сумму 7,7 млрд рублей.
В нынешнем году участники (их ожидается порядка 3,5 тыс.) обсудят возможности торгово-экономического сотрудничества регионов России и Казахстана, расширения межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации.
Помимо деловой программы, бизнес-встреч, уфимцы и гости города увидят достижения предприятий двух стран, образцы народно-художественных промыслов на выставке достижений народного хозяйства России и Казахстана. Молодые лидеры двух стран станут участниками форума «Молодежное предпринимательство в России и Казахстане: обмен опытом и перспективы партнерства», который объединит 300 участников для совместных инициатив и обмена опытом.
Одним из главных культурных мероприятий станет показ мод, от лучших дизайнеров России и Казахстана. На гастрономическом фестивале гости смогут попробовать традиционные национальные и авторские блюда народов двух стран. Ценителей музыки ждет фестиваль «Голос дружбы народов».
У Башкирии накоплен серьезный опыт проведения всероссийских и международных мероприятий. Летом 2023 года республика принимала Х юбилейный форум регионов России и Беларуси, о чем подробно рассказывал «Башинформ».
Экономический интерес и не только
Экономическое партнерство Казахстана и Башкирии развивается более трех десятилетий. Еще в 1993 году республики подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве. Сегодня Казахстан входит в тройку ведущих торговых партнеров Башкирии, на протяжении последних 5 лет растет взаимный товарооборот. По итогам 2023 года он увеличился на 4,2%. В целом товарооборот России и Казахстана в текущем году уже превысил 2,5 трлн рублей (более 25,5 млрд долларов) и вклад Башкирии в его развитие заметен. На форуме 2022 года Владимир Путин отметил вклад Башкирии в укрепление отношений между государствами. Напомним, что тогда была учреждена постоянно действующая рабочая группа по сотрудничеству хозяйствующих субъектов Башкирии и Казахстана. Путин отметил, что во многом благодаря активности регионов был зафиксирован беспрецедентный рост товарооборота между странами (в 2022 году он достиг рекордных на тот момент 25 млрд долларов).
Радий Хабиров неоднократно встречался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсуждали актуальные проекты и перспективы сотрудничества. Во время одной из таких встреч в январе 2024 года Токаев также подчеркнул значение Башкирии в развитии российско-казахстанских отношений и выразил заинтересованность в сотрудничестве с нашей республикой.
«Мы знаем о сильных сторонах вашей экономики и социальной сферы. Так, наши нефтяные компании работают во взаимодействии с нефтехимиками Башкортостана. Развивается взаимная торговля, которая имеет хорошие перспективы дальнейшего роста. Думаю, что мы будем плотно работать друг с другом. Россия для Казахстана является союзником и стратегическим партнёром. Мы нацелены на интенсивное и плодотворное сотрудничество», — отметил президент Казахстана.
В январе состоялся бизнес-форум «Казахстан — Башкортостан», по итогам которого подписано 8 соглашений о сотрудничестве в области животноводства, кормопроизводства, торговли, пищевой, легкой промышленности, сохранения и развития народных ремесел и художественного промысла между представителями Башкирии и Казахстана. Кроме того, достигнуты еще порядка 120 договоренностей о сотрудничестве. Всего же члены делегации Башкирии провели более 300 B2B-встреч. Несомненно, предстоящий форум в Уфе станет возможностью для заключения новых соглашений и реализации проектов.
Действительно, Башкирия и Казахстан создали хорошую инфраструктуру для развития взаимоотношений. В Казахстане в составе торгпредства России работает представительство Башкирии. Помимо экономического сотрудничества развивается взаимодействие в гуманитарной сфере, идет культурный обмен. В октябре 2023 года в Уфе открылся офис почетного консула Казахстана. Приехавший на церемонию открытия чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Даурен Абаев высоко оценил перспективы сотрудничества.
«Казахстан взаимодействует с Башкирией в разных сферах, как в области промышленной кооперации, так и по линии гуманитарного сотрудничества, культуры. У нас есть огромные возможности, Башкирия крупный, серьезный регион России, здесь большая казахская диаспора, порядка тысячи наших студентов, это большое связующее звено. Мы реализуем с Башкирией совместные проекты, у нас начинает работать Уральский пружинный завод, большие планы по сотрудничеству с БСК. Мы рассматриваем туристский потенциал Башкирии. Думаю, что наших студентов в Башкирии тоже станет больше, здесь хорошая образовательная база», — сказал Даурен Абаев.
Народная дипломатия
В следующем году в Башкирии начнется строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций. Это событие значимо не только для развития мировой науки, культуры. Реализация проекта будет способствовать дальнейшему развитию межкультурных коммуникаций, укреплению дружбы между народами. Мостом между прошлым и будущим, различными культурами и народами назвал будущий музей известный художник-реставратор из Казахстана Кырым Алтынбеков.
Действительно, Башкирия в течение веков была местом пересечения многих оседлых и кочевых народов, их языков и культур. Традиции взаимного уважения живущих здесь народов уходят корнями в древность. Сегодня они получили новое развитие, благодаря чему в нашей многонациональной республике нет межнациональных конфликтов.
В Казахстане есть крупная башкирская диаспора, насчитывающая около 20 тыс. человек, а в Башкирии живут около 4 тыс. казахов. Казахстан — многонациональная страна, а Башкирия столь же многонациональная республика и наши народы связаны не только экономическими, но и родственными, культурными, научными связями. Не случайно, приезжая в Башкирию, жители Казахстана чувствуют здесь себя как дома.
«Два года подряд я приезжал в Башкирию, на ваш большой фестиваль “Башкорт аты”, участвовали в состязаниях по кокпару (казахская национальная игра), все организовано на высшем уровне, все очень понравилось, — рассказал “Башинформу” казахстанец Асан Тобылбек. — От Казахстана до Башкирии сравнительно недалеко, да и народы наши близки, мы очень похожи, взять язык, традиции, нас многое объединяет и это очень здорово».
Уфимка Гульмира Асанова родом из Казахстана. Она возглавляет региональную общественную организацию «Национально-культурный центр казахов “Ак бата” в Башкирии. Центр основан в августе 1999 года и объединяет казахов, живущих в нашей республике. Как сообщили в центре, казахи являются четвертым по численности тюркским этносом в России.
В Башкирии основная часть казахов проживает в Уфе, Салавате, Стерлитамаке, Кумертау, Мелеузе, а также в Мелеузовском, Стерлитамакском, Куюргазинском районах. В их числе потомки первых нефтяников, приехавших в 1930-е годы осваивать нефтяные месторождения. Есть и переселившиеся позднее, в том числе совсем недавно, а также студенты.
Гульмира Аймухановна рассказала «Башинформу» о том, как Башкирия стала ее родиной.
«Я приехала в Уфу в 1993 году по распределению работать на завод после окончания университета в Казани. С первых же дней, благодаря схожести языков, обычаев и традиций я почувствовала себя как дома. Гостеприимство и теплота жителей всегда дарили радость. Я обрела здесь друзей, знакомых и коллег, которые всегда готовы помочь. Даже уезжая в отпуск на свою историческую родину, я всегда скучаю по Уфе», — призналась Гульмира Асанова.