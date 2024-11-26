Замглавы Красноярска по горхозяйству и транспорту уходит в отставку

Руководитель департамента городского хозяйства и транспорта Красноярска Николай Мухин уволился с поста спустя пять месяцев работы. Как сообщили в администрации города, вице-мэр написал заявление об уходе по собственному желанию.
Мухин работал в команде главы города с мая 2019 года. За плечами у него два высших образования по инженерным специальностям и большой опыт работы в сфере жилищно-коммунального и сетевого хозяйства. В должности он проработает еще несколько дней.
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