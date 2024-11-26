Казахстан и Китай реализуют новые проекты в образовании

Об этом и не только договорились министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и компания Huawei в Китае. Стороны заключили Меморандум о взаимопонимании, который открывает новые перспективы цифровой трансформации высшего образования в Казахстане.
Также соглашение предоставляет лучшим студентам уникальные возможности, такие как стажировки в Huawei и участие в международных конкурсах.
Кроме того, компания организует ярмарки вакансий, способствуя трудоустройству выпускников и их успешной интеграции в цифровую экономику Казахстана, сообщили в Миннауки.
В штаб-квартире Huawei в Шэньчжэне казахстанской делегации показали передовые инновации компании, включая инновационные решения для цифровых классов и облачных платформ.