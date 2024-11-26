Лукашенко поздравил коллектив журнала «Алеся» с вековым юбилеем издания

«От первого номера и по нынешнее время “Алеся” является настоящей летописью жизни, хорошим собеседником и верным другом для разных поколений белорусок. Талант и профессионализм команды единомышленников, умение отражать красоту и глубину женской натуры, заглянуть в таинственный мир женского счастья на протяжении лет вызывают высокое доверие к журналу», — говорится в поздравлении.