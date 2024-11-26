Лукашенко поздравил коллектив журнала «Алеся» с вековым юбилеем издания

«От первого номера и по нынешнее время “Алеся” является настоящей летописью жизни, хорошим собеседником и верным другом для разных поколений белорусок. Талант и профессионализм команды единомышленников, умение отражать красоту и глубину женской натуры, заглянуть в таинственный мир женского счастья на протяжении лет вызывают высокое доверие к журналу», — говорится в поздравлении.
«Уверен, что яркие идеи, новые интересные проекты и далее помогут коллективу продолжать славные традиции предшественников, способствовать активности и повышению роли женщин в обществе, укреплению института семьи, воспитанию патриотизма и пропаганде национальных духовных ценностей», — отметил глава государства.
Александр Лукашенко пожелал коллективу издания крепкого здоровья и благополучия, неисчерпаемого вдохновения и успехов в труде на благо родной Беларуси.